Федерер: Джокович точно будет одним из фаворитов Australian Open с Синнером и Алькарасом

Экс-первая ракетка мира, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский экс-теннисист Роджер Федерер высказал мнение о перспективах 37-летнего сербского 24-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича на Australian Open — 2025.

«Новак победил на Олимпиаде и отыграл, можно сказать, полный сезон: он не выбыл из-за травм, а сам решил играть меньше, и это нормально, когда становишься старше. У него есть шансы в будущем. Очень жду следующего «Шлема». Считаю, что он точно будет одним из фаворитов наряду с Синнером и Алькарасом. Будет очень интересно последить за этим Australian Open», — приводит слова Федерера France 24.

В своей карьере Новак Джокович одержал 10 побед на турнирах Australian Open — больше, чем на любых других ТБШ.