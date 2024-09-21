Полина Кудерметова проиграла Хаддад-Майе в четвертьфинале турнира WTA-500 в Сеуле

В ночь с 20 на 21 сентября мск на женском теннисном турнире категории WTA-500 в Сеуле завершился матч 1/4 финала между 163-й ракеткой мира российской теннисисткой Полиной Кудерметовой и 17-й в мировом рейтинге Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии, посеянной на турнире под третьим номером. Победу в двух партиях одержала бразильянка — 6:2, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Кудерметова один раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала один из двух брейк-пойнтов. Хаддад-Майя выполнила один эйс при одной двойной ошибке и выиграла за матч пять брейк-пойнтов из восьми заработанных.

В полуфинале турнира WTA-500 в Сеуле бразильянка сыграет с победителем матча между 54-й ракеткой мира Викторией Томовой из Болгарии и 44-й в рейтинге WTA российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.