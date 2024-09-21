Вероника Кудерметова победила Викторию Томову и пробилась в полуфинал WTA-500 в Сеуле

В ночь с 20 на 21 сентября по московскому времени на женском теннисном турнире категории WTA-500 в Сеуле завершился матч 1/4 финала между 44-й ракеткой мира российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой и 54-й в мировом рейтинге Викторией Томовой из Болгарии. Победу в двух партиях одержала Кудерметова — 7:5, 6:3.
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Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. Кудерметова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Томова не выполнила ни одного эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла за матч два брейк-пойнта из девяти заработанных.
В полуфинале турнира WTA-500 в Сеуле Вероника Кудерметова сыграет с 17-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии, посеянной на турнире под третьим номером. Ранее бразильянка переиграла в двух сетах 163-ю ракетку мира российскую теннисистку Полину Кудерметову — 6:2, 6:1.
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