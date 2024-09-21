Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Томова — Вероника Кудерметова, результат матча 21 сентября 2024, счет 0:2 (5:7, 3:6), 1/4 финала WTA-500 в Сеуле

Вероника Кудерметова победила Викторию Томову и пробилась в полуфинал WTA-500 в Сеуле
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 20 на 21 сентября по московскому времени на женском теннисном турнире категории WTA-500 в Сеуле завершился матч 1/4 финала между 44-й ракеткой мира российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой и 54-й в мировом рейтинге Викторией Томовой из Болгарии. Победу в двух партиях одержала Кудерметова — 7:5, 6:3.

Сеул (ж). 1/4 финала
21 сентября 2024, суббота. 06:40 МСК
Виктория Томова
54
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Вероника Кудерметова
44
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. Кудерметова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Томова не выполнила ни одного эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла за матч два брейк-пойнта из девяти заработанных.

В полуфинале турнира WTA-500 в Сеуле Вероника Кудерметова сыграет с 17-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии, посеянной на турнире под третьим номером. Ранее бразильянка переиграла в двух сетах 163-ю ракетку мира российскую теннисистку Полину Кудерметову — 6:2, 6:1.

Календарь WTA-500 в Сеуле
Турнирная сетка WTA-500 в Сеуле
Материалы по теме
Вероника Кудерметова и Чань Хаочин стали полуфиналистками парного турнира в Сеуле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android