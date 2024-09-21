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Дарья Касаткина — Эмма Радукану, результат матча 21 сентября 2024, счет 1:0 (6:1, отказ), 1/4 финала WTA-500 в Сеуле

Дарья Касаткина вышла в полуфинал WTA-500 в Сеуле на отказе Радукану после первого сета
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В ночь с 20 на 21 сентября мск на женском теннисном турнире категории WTA-500 в Сеуле завершился матч 1/4 финала между первой сеяной — 13-й ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной — и 70-й в мировом рейтинге Эммой Радукану из Великобритании.

Сеул (ж). 1/4 финала
21 сентября 2024, суббота. 08:10 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6
1
         
Эмма Радукану
70
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Первый сет остался за Касаткиной со счётом 6:1. После завершения партии Радукану отказалась от продолжения борьбы.

В полуфинале турнира WTA-500 в Сеуле Дарья Касаткина сыграет с победителем матча между 16-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер (четвёртый посев на турнире) и 18-й в мировом рейтинге украинкой Мартой Костюк (пятый посев).

Календарь WTA-500 в Сеуле
Турнирная сетка WTA-500 в Сеуле
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