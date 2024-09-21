Дарья Касаткина вышла в полуфинал WTA-500 в Сеуле на отказе Радукану после первого сета

В ночь с 20 на 21 сентября мск на женском теннисном турнире категории WTA-500 в Сеуле завершился матч 1/4 финала между первой сеяной — 13-й ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной — и 70-й в мировом рейтинге Эммой Радукану из Великобритании.

Первый сет остался за Касаткиной со счётом 6:1. После завершения партии Радукану отказалась от продолжения борьбы.

В полуфинале турнира WTA-500 в Сеуле Дарья Касаткина сыграет с победителем матча между 16-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер (четвёртый посев на турнире) и 18-й в мировом рейтинге украинкой Мартой Костюк (пятый посев).