Дарья Касаткина вышла в полуфинал WTA-500 в Сеуле на отказе Радукану после первого сета
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В ночь с 20 на 21 сентября мск на женском теннисном турнире категории WTA-500 в Сеуле завершился матч 1/4 финала между первой сеяной — 13-й ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной — и 70-й в мировом рейтинге Эммой Радукану из Великобритании.
Сеул (ж). 1/4 финала
21 сентября 2024, суббота. 08:10 МСК
13
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
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70
Эмма Радукану
Э. Радукану
Первый сет остался за Касаткиной со счётом 6:1. После завершения партии Радукану отказалась от продолжения борьбы.
В полуфинале турнира WTA-500 в Сеуле Дарья Касаткина сыграет с победителем матча между 16-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер (четвёртый посев на турнире) и 18-й в мировом рейтинге украинкой Мартой Костюк (пятый посев).
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