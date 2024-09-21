Кубок Лэйвера — 2024, 21 сентября: расписание дня, во сколько начало матчей
Сегодня, 21 сентября, в Берлине (Германия) состоится второй игровой день на Кубка Лэйвера — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей. Время начала встреч носит предварительный характер.
Кубок Лэйвера — 2024.
Расписание на 21 сентября:
- 14:00. Даниил Медведев (Россия) — Фрэнсис Тиафо (США);
- 15:30. Карлос Алькарас (Испания) — Бен Шелтон (США);
- 20:00. Александр Зверев (Германия) — Тейлор Фриц (США);
- 21:30. Каспер Рууд (Норвегия)/Стефанос Циципас (Греция) — Бен Шелтон (США)/Алехандро Табило (Чили).
По итогам соревновательного дня между сборными Европы и мира равенство — 2-2 по победам в матчах, 4-4 по сетам. Команда теннисистов из Европы имеет преимущество в количестве выигранных геймов — 44-42.
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