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Диана Шнайдер — Марта Костюк: россиянка выиграла первый сет в четвертьфинале Сеула

Диана Шнайдер — Марта Костюк: россиянка выиграла первый сет в четвертьфинале Сеула
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Сегодня, 21 сентября, проходят четвертьфинальные матчи на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). На корте встречаются 16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и украинка Марта Костюк (18-й номер рейтинга).

Первый сет поединка остался за россиянкой со счётом 7:6 (9:7). Шнайдер отыграла четыре сетбола на тай-брейке.

Сеул (ж). 1/4 финала
21 сентября 2024, суббота. 09:05 МСК
Диана Шнайдер
16
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 9 		2
6 7 		1
         
Марта Костюк
18
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $ 922 573. Ранее в полуфинал турнира вышли две российские теннисистки — Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина. Победительница матча Шнайдер и Костюк поспорит за выход в финал с Касаткиной.

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