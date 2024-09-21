Диана Шнайдер — Марта Костюк: россиянка выиграла первый сет в четвертьфинале Сеула

Сегодня, 21 сентября, проходят четвертьфинальные матчи на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). На корте встречаются 16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и украинка Марта Костюк (18-й номер рейтинга).

Первый сет поединка остался за россиянкой со счётом 7:6 (9:7). Шнайдер отыграла четыре сетбола на тай-брейке.

Турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $ 922 573. Ранее в полуфинал турнира вышли две российские теннисистки — Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина. Победительница матча Шнайдер и Костюк поспорит за выход в финал с Касаткиной.