Марин Чилич вышел в четверьфинал турнира АТР впервые с января 2023 года

Бывшая третья ракетка мира, чемпион US Open — 2014 хорват Марин Чилич, ныне занимающий 777-е место в рейтинге ATP, вышел в четвертьфинал на турнире категории АТР-250 в Ханчжоу (Китай). В матче второго круга он без проблем обыграл Йосихито Нисиоку — 6:4, 6:1.

Поединок продолжался 1 час 10 минут. На счету Чилича 15 подач навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести. Нисиока выполнил один эйс и реализовал один брейк-пойнт.

35-летний хорват проводит третий турнир после возвращения в тур. Он не выступал с февраля по август из-за проблем с коленом, а в мае перенёс повторную операцию. Таким образом, для Чилича это первый выход в четвертьфинал на уровне ATP с января 2023 года.