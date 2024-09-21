Марин Чилич вышел в четверьфинал турнира АТР впервые с января 2023 года
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Бывшая третья ракетка мира, чемпион US Open — 2014 хорват Марин Чилич, ныне занимающий 777-е место в рейтинге ATP, вышел в четвертьфинал на турнире категории АТР-250 в Ханчжоу (Китай). В матче второго круга он без проблем обыграл Йосихито Нисиоку — 6:4, 6:1.
Ханчжоу. 2-й круг
21 сентября 2024, суббота. 08:40 МСК
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 0
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Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Поединок продолжался 1 час 10 минут. На счету Чилича 15 подач навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести. Нисиока выполнил один эйс и реализовал один брейк-пойнт.
35-летний хорват проводит третий турнир после возвращения в тур. Он не выступал с февраля по август из-за проблем с коленом, а в мае перенёс повторную операцию. Таким образом, для Чилича это первый выход в четвертьфинал на уровне ATP с января 2023 года.
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