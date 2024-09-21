Диана Шнайдер обыграла Марту Костюк и вышла в полуфинал турнира в Сеуле
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Сегодня, 21 сентября, проходят четвертьфинальные матчи на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). 16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в двух сетах обыграла украинку Марту Костюк (18-й номер рейтинга) — 7:6 (9:7), 6:3.
Сеул (ж). 1/4 финала
21 сентября 2024, суббота. 09:05 МСК
16
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|3
18
Марта Костюк
М. Костюк
Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Россиянка один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету украинской теннисистки один эйс, 11 двойных ошибок и четыре выигранных брейк-пойнта из девяти заработанных.
В полуфинале турнира в Сеуле Шнайдер сыграет с другой российской теннисисткой 13-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной.
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