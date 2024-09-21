«Он жертва». Ник Кирьос прокомментировал фотографии Янника Синнера с Недели моды

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос снова не остался в стороне от комментария в сторону первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. На этот раз австралиец отреагировал на посещение Синнером Недели моды в Милане (Италия) в социальной сети Х.

Один из пользователей прокомментировал снимки Синнера с модного показа Gucci, вспомнив про допинг-тесты: «Давайте просто притворимся, что проваленных допинг-тестов никогда не было, и всё будет как обычно?»

Кирьос ответил: «Да, конечно, ничего не было, бро. Он жертва».

Кирьос — один из немногих теннисистов, кто регулярно открыто критикует ход допинг-дела Синнера и выражает недоверие итальянцу.