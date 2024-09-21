Стал известен новый тренер Хольгера Руне

14-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне назвал своего нового тренера в сообщении TV2 Sport. На турнире категории АТР-250 в Ханчжоу Руне работает с Бенджамином Ибрагимзаде, который в прошлом тренировал таких именитых игроков, как Анжелика Кербер, Доминик Тим, Стэн Вавринка.

«После напряжённого периода по окончании Уимблдона с дополнительными шестью неделями в США в дополнение к первоначально запланированному Кеннет Карлсен находится в Дании и берёт отпуск.

Перед визитом в Данию я тренировался с Бенджамином в Монако. Это была хорошая практика, в ходе которой мы целенаправленно работали над некоторыми областями моей игры, где в последние месяцы у меня возникали проблемы. Теперь я с нетерпением жду возможности вступить в бой и протестировать то, над чем работаю», — приводит слова Руне источник.