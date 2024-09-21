Даниэль Коллинз снялась с турнира WTA-1000 в Пекине

10-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай), который пройдёт с 25 сентября по 6 октября. По информации официального сайта WTA, Коллинз не выступит на соревнованиях из-за болезни.

Ранее с турнира в Пекине снялись девятая ракетка мира гречанка Мария Саккари и лидер мирового рейтинга полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале Швёнтек победила российскую теннисистку Людмилу Самсонову — 6:2, 6:2.

Напомним, Коллинз проводит последний сезон в карьере. Американка приняла решение выступить на финале Кубка Билли Джин Кинг в испанской Малаге с 13 по 20 ноября.