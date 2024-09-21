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«Давайте зажжём сегодня!» Алькарас мотивировал сборную Европы на второй день Кубка Лэйвера

«Давайте зажжём сегодня!» Алькарас мотивировал сборную Европы на второй день Кубка Лэйвера
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Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас дал напутствие сборной Европы на второй игровой день Кубка Лэйвера — 2024.

«Поражения не должно было случиться в парном разряде, но мы идём дальше! Давайте зажжём сегодня, Европа!» — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 20 сентября представители команды мира американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон одержали победу над дуэтом из команды Европы испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым в парном матче на Кубке Лэйвера — 2024 — 7:6 (7:5), 6:4. По итогам первого игрового дня и четырёх матчей в противостоянии сборной Европы и мира равенство — 2-2.

Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).

Турнирная таблица Кубка Лэйвера — 2024
Календарь Кубка Лэйвера — 2024
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