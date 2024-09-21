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Людмила Самсонова и Николь Меликар-Мартинес вышли в финал турнира в Сеуле в парном разряде

Людмила Самсонова и Николь Меликар-Мартинес вышли в финал турнира в Сеуле в парном разряде
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Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меликар-Мартинес вышли в финал турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) в парном разряде. В матче 1/2 финала они одолели Синью Янь (Китай) и Фан-Сянь У (Китайский Тайбэй) со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Самсонова и Меликар-Мартинес выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Янь и У один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В финале Самсонова и Меликар-Мартинес сыграют с победительницами матча Чань Хаочин (Китайский Тайбэй)/Вероника Кудерметова (Россия) — Мию Като (Япония)/Чжан Шуай (Китай).

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