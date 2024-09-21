Ирина Хромачёва в паре с Анной Данилиной вышли в финал турнира в Хуахине

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и Анна Данилина из Казахстана вышли в финал парного турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд). В матче 1/2 финала они обыграли дуэт из Великобритании Алисия Барнетт/Маделайн Брукс со счётом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Российско-казахстанский дуэт ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных. Британская пара совершила две двойные ошибки и реализовала два брейк-поинта из четырёх.

В матче за звание чемпионок парного турнира в Хуахине Хромачёва и Данилина сыграют с представительницей Гонконга Эдис Чун и японкой Моюкой Учижимой.