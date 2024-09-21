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Хаддад-Майя — Кудерметова: россиянка проиграла первый сет в полуфинале турнира в Сеуле

Хаддад-Майя — Кудерметова: россиянка проиграла первый сет в полуфинале турнира в Сеуле
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Сегодня, 21 сентября, проходят полуфинальные матчи на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). На корте встречаются 44-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (17-й номер рейтинга).

Первый сет поединка остался за бразильской теннисисткой со счётом 6:4. Кудерметова вела с брейком, но не сумела удержать преимущество.

Сеул (ж). 1/2 финала
21 сентября 2024, суббота. 10:50 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
17
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Вероника Кудерметова
44
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $ 922 573. Ранее в полуфинал турнира вышли ещё две российские теннисистки — Диана Шнайдер и Дарья Касаткина, которые разыграют путёвку в финал.

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