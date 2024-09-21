Хаддад-Майя — Кудерметова: россиянка проиграла первый сет в полуфинале турнира в Сеуле
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Сегодня, 21 сентября, проходят полуфинальные матчи на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). На корте встречаются 44-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (17-й номер рейтинга).
Первый сет поединка остался за бразильской теннисисткой со счётом 6:4. Кудерметова вела с брейком, но не сумела удержать преимущество.
Сеул (ж). 1/2 финала
21 сентября 2024, суббота. 10:50 МСК
17
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|4
44
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $ 922 573. Ранее в полуфинал турнира вышли ещё две российские теннисистки — Диана Шнайдер и Дарья Касаткина, которые разыграют путёвку в финал.
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