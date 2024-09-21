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Кубок Лэйвера — 2024 станет самым кассовым событием в истории Uber Арены в Берлине

Кубок Лэйвера — 2024 станет самым кассовым событием в истории Uber Арены в Берлине
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Кубок Лэйвера — 2024 станет самым кассовым событием в истории Uber Арены в Берлине (Германия). Об этом сообщил журналист Михал Самульски со ссылкой на представителей площадки на своей странице в соцсети Х.

Арена существует с 2008 года и вмещает около 14 тыс. зрителей. Кубок Лэйвера проходит с 20 по 22 сентября.

По итогам первого игрового дня между командами Европы и мира равенство — 2-2 по победам в матчах, 4-4 по сетам. Команда теннисистов из Европы имеет преимущество в количестве выигранных геймов — 44-42.

Сегодня, 21 сентября, российский теннисист Даниил Медведев проведёт свой первый матч на Кубке Лэйвера — 2024. Он сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

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