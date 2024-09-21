«Я переезжаю в Швецию». Стефанос Циципас — на шутку о его усыновлении Бьорном Боргом

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас с юмором отреагировал на шутку, что его усыновляет капитан сборной Европы на Кубке Лэйвера — 2024 шведский тренер Бьорн Борг.

«Я переезжаю в Швецию», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях и добавил три эмодзи «смех до слёз».

Ранее на пресс-конференции Циципас сказал, что относится к Боргу как к одному из своих близких людей. После этого в социальных сетях появился пост с фотографией, на которой теннисист из Греции показывает шведскому тренеру какие-то бумаги. «Стеф показывает Боргу документы об усыновлении, которые он подготовил ранее», — написано в сообщении к посту.