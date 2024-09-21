Борис Беккер выступил за идею проведения женского Кубка Лэйвера

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира Борис Беккер поддержал идею проведения Кубка Лэйвера среди представительниц женского тура.

Немец отреагировал на пост журналиста Бастьена Фашана, который предположил, как будет выглядеть женская версия Кубка Лэйвера. В команду Европы вошли бы полька Ига Швёнтек, белоруска Арина Соболенко, Елена Рыбакина из Казахстана, итальянка Ясмин Паолини, гречанка Мария Саккари, чешка Барбора Крейчикова и Елена Остапенко из Латвии.

В команду мира — американки Джессика Пегула, Кори Гауфф, Эмма Наварро и Даниэль Коллинз, китаянка Чжэн Циньвэнь, бразильянка Беатрис Хаддад-Майя и Онс Жабер из Туниса.

«Отличная идея!» — прокомментировал пост Беккер.