Вероника Кудерметова проиграла Беатрис Хаддад-Майе в полуфинале турнира в Сеуле

17-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя вышла в финал на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В матче 1/2 финала она обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 часа 48 минут. В рамках встречи Хаддад-Майя выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Кудерметовой один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В финале турнира в Сеуле Хаддад-Майя сыграет с ещё одной россиянкой — победительницей матча между Дианой Шнайдер и Дарьей Касаткиной.