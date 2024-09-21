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Вероника Кудерметова проиграла Беатрис Хаддад-Майе в полуфинале турнира в Сеуле

Вероника Кудерметова проиграла Беатрис Хаддад-Майе в полуфинале турнира в Сеуле
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17-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя вышла в финал на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В матче 1/2 финала она обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:4, 6:4.

Сеул (ж). 1/2 финала
21 сентября 2024, суббота. 10:50 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
17
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Вероника Кудерметова
44
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Матч продолжался 1 часа 48 минут. В рамках встречи Хаддад-Майя выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Кудерметовой один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В финале турнира в Сеуле Хаддад-Майя сыграет с ещё одной россиянкой — победительницей матча между Дианой Шнайдер и Дарьей Касаткиной.

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