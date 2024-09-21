«Если мы выиграем, Димитров разденется». Александр Зверев — о стриптизе на Кубке Лэйвера

Олимпийский чемпион 2020 года вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев с иронией ответил на вопрос о возможном стриптизе на Кубке Лэйвера — 2024.

«Если мы выиграем, Григор Димитров разденется. Для болельщиц (смеётся)», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Ранее во время выставочного матча между 10-й ракеткой мира Григором Димитровым и 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем болгарский теннисист исполнил зажигательный танец со снятием майки.

Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В состав сборной Европы включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. В состав команды мира входят американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо, чилиец Алехандро Табило, австралиец Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло из Аргентины.