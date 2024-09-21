Вероника Кудерметова и Чань Хаочин снялись с полуфинала турнира в Сеуле в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китайского Тайбэя Чань Хаочин снялись с матча полуфинала в парном разряде на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Японка Мию Като и китаянка Чжан Шуай вышли в финал без борьбы.

Ранее Вероника проиграла в полуфинале турнира в одиночном разряде. Она уступила 17-й ракетке мира бразильянке Беатрис Хаддад-Майе со счётом 4:6, 4:6.

В финале турнира в Сеуле Като и Шуай сыграют с американкой Николь Меликар-Мартинес и российской теннисисткой Людмилой Самсоновой. В матче 1/2 финала они одолели Цзян Синьюй (Китай) и Фан-Сянь У (Китайский Тайбэй) со счётом 6:3, 6:4.