Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова и Чань Хаочин снялись с полуфинала турнира в Сеуле в парном разряде

Вероника Кудерметова и Чань Хаочин снялись с полуфинала турнира в Сеуле в парном разряде
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китайского Тайбэя Чань Хаочин снялись с матча полуфинала в парном разряде на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Японка Мию Като и китаянка Чжан Шуай вышли в финал без борьбы.

Ранее Вероника проиграла в полуфинале турнира в одиночном разряде. Она уступила 17-й ракетке мира бразильянке Беатрис Хаддад-Майе со счётом 4:6, 4:6.

В финале турнира в Сеуле Като и Шуай сыграют с американкой Николь Меликар-Мартинес и российской теннисисткой Людмилой Самсоновой. В матче 1/2 финала они одолели Цзян Синьюй (Китай) и Фан-Сянь У (Китайский Тайбэй) со счётом 6:3, 6:4.

Материалы по теме
Вероника Кудерметова проиграла Беатрис Хаддад-Майе в полуфинале турнира в Сеуле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android