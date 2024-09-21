Фото: Анастасия Потапова в футболке московского «Спартака»

38-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) поделилась фотографиями в именной майке футбольного клуба «Спартак» (Москва). Спортсменка является фанаткой красно-белых.

Потапова разместила фото на своей странице в соцсетях, где видно, что она находится на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе московского «Спартака». В кадре теннисистка одета в майку красно-белых с девятым номером и надписью «Потапова».

Фото: Из личного архива Анастасии Потаповой

Фото: Из личного архива Анастасии Потаповой

Ранее Анастасия Потапова поделилась мнением о шансах «Спартака» на чемпионство в этом сезоне, сказав, что московской команде будет тяжело соперничать с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

23-летняя теннисистка последний раз выходила на корт на Открытом чемпионате США — 2024. Россиянка закончила выступления в третьем круге US Open, уступив чешской спортсменке Каролине Муховой со счётом 4:6, 2:6.