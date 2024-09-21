Дарья Касаткина обыграла Диану Шнайдер в полуфинале турнира WTA-500 в Сеуле

13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В полуфинале Дарья обыграла соотечественницу Диану Шнайдер (16-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 16 минут. Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Шнайдер одна подача навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В финале турнира в Сеуле Дарья Касаткина сыграет с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей, которая одолела россиянку Веронику Кудерметову.