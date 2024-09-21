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Дарья Касаткина обыграла Диану Шнайдер в полуфинале турнира WTA-500 в Сеуле

Дарья Касаткина обыграла Диану Шнайдер в полуфинале турнира WTA-500 в Сеуле
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В полуфинале Дарья обыграла соотечественницу Диану Шнайдер (16-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Сеул (ж). 1/2 финала
21 сентября 2024, суббота. 12:50 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Диана Шнайдер
16
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Матч продолжался 1 час 16 минут. Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Шнайдер одна подача навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В финале турнира в Сеуле Дарья Касаткина сыграет с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей, которая одолела россиянку Веронику Кудерметову.

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