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Александр Бублик вышел в 1/4 финала турнира в Чэнду, где может сыграть с Сафиуллиным

Александр Бублик вышел в 1/4 финала турнира в Чэнду, где может сыграть с Сафиуллиным
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27-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). В матче второго круга он в двух сетах обыграл 174-ю ракетку мира аргентинца Федерико-Агустина Гомеса — 6:4, 6:4.

Чэнду. 2-й круг
21 сентября 2024, суббота. 13:00 МСК
Федерико-Агустин Гомес
Аргентина
Федерико-Агустин Гомес
Ф. Гомес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Казахстанский теннисист выполнил восемь эйсов, допустил девть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных (50%). На счету Гомеса восемь подач навылет, четыре двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из пяти заработанных (20%).

Соперником Бублика в 1/4 финала турнира в Чэнду станет победитель матча между россиянином Романом Сафиуллиным и китайским теннисистом Цзюнчэн Шаном.

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