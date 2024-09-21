Александр Бублик вышел в 1/4 финала турнира в Чэнду, где может сыграть с Сафиуллиным

27-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). В матче второго круга он в двух сетах обыграл 174-ю ракетку мира аргентинца Федерико-Агустина Гомеса — 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Казахстанский теннисист выполнил восемь эйсов, допустил девть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных (50%). На счету Гомеса восемь подач навылет, четыре двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из пяти заработанных (20%).

Соперником Бублика в 1/4 финала турнира в Чэнду станет победитель матча между россиянином Романом Сафиуллиным и китайским теннисистом Цзюнчэн Шаном.