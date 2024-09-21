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Дарья Касаткина вышла в пятый финал WTA в 2024 году

Дарья Касаткина вышла в пятый финал WTA в 2024 году
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В полуфинале она обыграла соотечественницу Диану Шнайдер со счётом 6:3, 6:4.

Сеул (ж). 1/2 финала
21 сентября 2024, суббота. 12:50 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Диана Шнайдер
16
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Для Дарьи этот финал стал пятым в 2024 году, все — на соревнованиях категории WTA-500. Она выиграла один титул — на травяном турнире в Истбурне (Великобритания). Касаткина уступила в трёх финальных поединках — на хардовых турнирах в Аделаиде (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ), а также на соревнованиях Чарльстоне (США), проводящихся на грунте.

За титул в Сеуле Касаткина поборется с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.

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