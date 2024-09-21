Дарья Касаткина вышла в пятый финал WTA в 2024 году

13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В полуфинале она обыграла соотечественницу Диану Шнайдер со счётом 6:3, 6:4.

Для Дарьи этот финал стал пятым в 2024 году, все — на соревнованиях категории WTA-500. Она выиграла один титул — на травяном турнире в Истбурне (Великобритания). Касаткина уступила в трёх финальных поединках — на хардовых турнирах в Аделаиде (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ), а также на соревнованиях Чарльстоне (США), проводящихся на грунте.

За титул в Сеуле Касаткина поборется с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.