Даниил Медведев — Фрэнсис Тиафо: россиянин забрал первый сет в матче Кубка Лэйвера — 2024

Сегодня, 21 сентября, проходят матчи второго игрового дня Кубка Лэйвера — 2024. Представитель сборной Европы российский теннисист Даниил Медведев встречается с американцем Фрэнсисом Тиафо (мир). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянином и представителем США.
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Медведев выиграл первый сет со счётом 6:3.
По итогам первого соревновательного дня между сборными Европы и мира равенство — 2-2 по победам в матчах, 4-4 — по сетам.
Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В состав сборной Европы включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. В состав команды мира входят американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо, чилиец Алехандро Табило, австралиец Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло из Аргентины.
- 21 сентября 2024
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