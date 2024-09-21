Хольгер Руне сенсационно уступил 160-й ракетке мира из Японии на турнире в Ханчжоу
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14-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне завершил выступление на хардовом турнире категории АТР-250 в Ханчжоу (Китай). В матче второго круга он сенсационно проиграл 160-й ракетке мира японцу Ясутаке Утияме — 5:7, 4:6. Датчанин имеет первый номер посева на турнире в Китае.
Ханчжоу. 2-й круг
21 сентября 2024, суббота. 13:00 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
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Ясутака Утияма
Я. Утияма
Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. За это время Руне выполнил семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету японского теннисиста восемь подач навылет, одна двойная ошибка и 4 выигранных брейк-пойнта из 14.
В 1/4 финала турнира в Ханчжоу Утияма сыграет с бывшей третьей ракеткой мира хорватским теннисистом Марином Чиличем.
На турнир в Ханчжоу Руне приехал с новым тренером Бенджамином Ибрагимзаде.
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