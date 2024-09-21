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Даниил Медведев — Фрэнсис Тиафо: американец сравнял счёт по сетам в матче Кубка Лэйвера

Даниил Медведев — Фрэнсис Тиафо: американец сравнял счёт по сетам в матче Кубка Лэйвера
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Сегодня, 21 сентября, проходят матчи второго игрового дня Кубка Лэйвера — 2024. Представитель сборной Европы российский теннисист Даниил Медведев встречается с американцем Фрэнсисом Тиафо (мир). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и представителем США.

Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2024, суббота. 14:25 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
3 		6 10
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Тиафо выиграл второй сет со счётом 6:4. Победитель будет определён на супертайбрейке до 10 очков.

Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В состав сборной Европы включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. В состав команды мира входят американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо, чилиец Алехандро Табило, австралиец Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло из Аргентины.

Турнирная таблица Кубка Лэйвера — 2024
Календарь Кубка Лэйвера — 2024
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