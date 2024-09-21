Карлос Алькарас рассказал об общении с Федерером после парной игры в Кубке Лэйвера

Третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал об общении в приватном чате с Роджером Федерером после первой игры испанца на Кубке Лэйвера — 2024.

«Это был первый раз, когда Роджер смотрел мою игру вживую, и я очень рад этому. Думаю, что я хорошо играл в паре, но, наверное, не так сильно, как играю в одиночном разряде. Надеюсь увидеть его завтра на моём матче в одиночке. Он не говорил мне ни о какой тактике, не давал никаких советов. Роджер только сказал, что действительно счастлив наблюдать за моей игрой вживую и что он рад моему участию в Кубке Лэйвера. Для меня его слова были фантастическими. Я давно мечтал об этом моменте», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

Напомним, 20 сентября представители команды мира американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон одержали победу над дуэтом из команды Европы испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым в парном матче на Кубке Лэйвера — 2024 — 7:6 (7:5), 6:4.

Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).