Каспер Рууд — о Карлосе Алькарасе: у него талант, редко встречающийся в этом виде спорта

Девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался об испанце Карлосе Алькарасе, с которым выступает в команде Европы на Кубке Лэйвера — 2024.

«Могу сказать о Карлосе только положительно. Получить возможность провести с ним время на этой неделе — это здорово, потому что он фантастический человек. Такой молодой парень, как он, — отличная новость для тенниса. Карлос способен делать впечатляющие вещи на корте, у него есть талант, редко встречающийся в этом виде спорта, и я очень восхищаюсь им. Надеюсь, что смогу продолжать совершенствоваться и победить его в будущих встречах, а также — что он продолжит добиваться больших успехов в течение многих лет», — приводит слова Рууда Punto de Break.