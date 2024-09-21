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Стало известно, по какой причине Эмма Радукану снялась с матча с Дарьей Касаткиной

Стало известно, по какой причине Эмма Радукану снялась с матча с Дарьей Касаткиной
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Ассоциация лаун-тенниса (LTA) раскрыла причину снятия британской теннисистки Эммы Радукану с турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Эмма снялась с матча 1/4 финала с 13-й ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной после проигранного первого сета со счётом 1:6.

Сеул (ж). 1/4 финала
21 сентября 2024, суббота. 08:10 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6
1
         
Эмма Радукану
70
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

70-я ракетка мира Радукану не смогла продолжить встречу из-за травмы стопы. Сама теннисистка пока ещё не комментировала своё состояние здоровья.

Позднее Дарья Касаткина вышла в финал на турнире в Сеуле, в полуфинале обыграв соотечественницу Диану Шнайдер. За титул Дарья поспорит с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.

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