Стало известно, по какой причине Эмма Радукану снялась с матча с Дарьей Касаткиной
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Ассоциация лаун-тенниса (LTA) раскрыла причину снятия британской теннисистки Эммы Радукану с турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Эмма снялась с матча 1/4 финала с 13-й ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной после проигранного первого сета со счётом 1:6.
Сеул (ж). 1/4 финала
21 сентября 2024, суббота. 08:10 МСК
13
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
Rt
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70
Эмма Радукану
Э. Радукану
70-я ракетка мира Радукану не смогла продолжить встречу из-за травмы стопы. Сама теннисистка пока ещё не комментировала своё состояние здоровья.
Позднее Дарья Касаткина вышла в финал на турнире в Сеуле, в полуфинале обыграв соотечественницу Диану Шнайдер. За титул Дарья поспорит с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.
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