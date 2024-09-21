Стало известно, по какой причине Эмма Радукану снялась с матча с Дарьей Касаткиной

Ассоциация лаун-тенниса (LTA) раскрыла причину снятия британской теннисистки Эммы Радукану с турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Эмма снялась с матча 1/4 финала с 13-й ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной после проигранного первого сета со счётом 1:6.

70-я ракетка мира Радукану не смогла продолжить встречу из-за травмы стопы. Сама теннисистка пока ещё не комментировала своё состояние здоровья.

Позднее Дарья Касаткина вышла в финал на турнире в Сеуле, в полуфинале обыграв соотечественницу Диану Шнайдер. За титул Дарья поспорит с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.