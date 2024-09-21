«Наслаждаюсь». Дарья Касаткина высказалась о предстоящем финале на турнире в Сеуле

13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о предстоящем финале на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). За титул она поспорит с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей (17-й номер рейтинга).

«Хаддад-Майя никогда не сдаётся, она потрясающая теннисистка. Мне нужно хорошо подготовиться к этому матчу. Но сейчас я просто наслаждаюсь собой, наслаждаюсь тем, что нахожусь в финале. Немного радости сейчас, а завтра возвращаюсь в офис», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.

В полуфинале Сеула Касаткина обыграла россиянку Диану Шнайдер (6:3, 6:4), а Хаддад-Майя одолела ещё одну теннисистку из России Веронику Кудерметову.