«Наслаждаюсь». Дарья Касаткина высказалась о предстоящем финале на турнире в Сеуле
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о предстоящем финале на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). За титул она поспорит с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей (17-й номер рейтинга).
Сеул (ж). Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 10:00 МСК
13
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
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|2
|3
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17
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
«Хаддад-Майя никогда не сдаётся, она потрясающая теннисистка. Мне нужно хорошо подготовиться к этому матчу. Но сейчас я просто наслаждаюсь собой, наслаждаюсь тем, что нахожусь в финале. Немного радости сейчас, а завтра возвращаюсь в офис», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.
В полуфинале Сеула Касаткина обыграла россиянку Диану Шнайдер (6:3, 6:4), а Хаддад-Майя одолела ещё одну теннисистку из России Веронику Кудерметову.
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