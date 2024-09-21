Даниил Медведев уступил Фрэнсису Тиафо в матче Кубка Лэйвера — 2024

Сегодня, 21 сентября, проходят матчи второго игрового дня выставочного турнира — Кубок Лэйвера — 2024. На его старте представитель сборной Европы российский теннисист Даниил Медведев уступил американцу Фрэнсису Тиафо (мир) со счётом 6:3, 4:6, [5:10].

Встреча Медведева с Тиафо продлилась 1 час 37 минут. В её рамках Медведев четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Тиафо два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

По итогам этой встречи сборная мира получила два очка в общем зачёте Кубка Лэйвера и ведёт в матче с Европой со счётом 4-2.