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Даниил Медведев уступил Фрэнсису Тиафо в матче Кубка Лэйвера — 2024

Даниил Медведев уступил Фрэнсису Тиафо в матче Кубка Лэйвера — 2024
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Сегодня, 21 сентября, проходят матчи второго игрового дня выставочного турнира — Кубок Лэйвера — 2024. На его старте представитель сборной Европы российский теннисист Даниил Медведев уступил американцу Фрэнсису Тиафо (мир) со счётом 6:3, 4:6, [5:10].

Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2024, суббота. 14:25 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
3 		6 10
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Встреча Медведева с Тиафо продлилась 1 час 37 минут. В её рамках Медведев четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Тиафо два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

По итогам этой встречи сборная мира получила два очка в общем зачёте Кубка Лэйвера и ведёт в матче с Европой со счётом 4-2.

Турнирная таблица Кубка Лэйвера — 2024
Календарь Кубка Лэйвера — 2024
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