Фото: забавный момент между Даниилом Медведевым и Фрэнсисом Тиафо в матче на Кубке Лэйвера

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 16-й номер рейтинга АТР американец Фрэнсис Тиафо забавно отреагировали на яркий розыгрыш в очном матче на Кубке Лэйвера — 2024.

Фото: Кадр из трансляции

Это произошло после красивого розыгрыша и укороченного Медведева при счёте 2:4 во втором сете. Тиафо не успел подойти к мячу и вместо этого перебежал на чужую сторону и разыграл сценку с Даниилом. Такой жест часто демонстрирует американская теннисистка Тэйлор Таунсенд при праздновании.

В итоге Даниил Медведев проиграл свой первый матч на Кубке Лэйвера — 2024, который проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия), в трёх сетах. Фрэнсис Тиафо победил со счётом 3:6, 6:4, 10:5 и вывел команду мира вперёд.