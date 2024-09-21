Фото: забавный момент между Даниилом Медведевым и Фрэнсисом Тиафо в матче на Кубке Лэйвера
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 16-й номер рейтинга АТР американец Фрэнсис Тиафо забавно отреагировали на яркий розыгрыш в очном матче на Кубке Лэйвера — 2024.
Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2024, суббота. 14:25 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
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Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Фото: Кадр из трансляции
Это произошло после красивого розыгрыша и укороченного Медведева при счёте 2:4 во втором сете. Тиафо не успел подойти к мячу и вместо этого перебежал на чужую сторону и разыграл сценку с Даниилом. Такой жест часто демонстрирует американская теннисистка Тэйлор Таунсенд при праздновании.
В итоге Даниил Медведев проиграл свой первый матч на Кубке Лэйвера — 2024, который проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия), в трёх сетах. Фрэнсис Тиафо победил со счётом 3:6, 6:4, 10:5 и вывел команду мира вперёд.
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