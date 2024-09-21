«Чувствовал себя Федерером». Тиафо — о победе над Медведевым на Кубке Лэйвера
Поделиться
16-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо забавно прокомментировал победу над пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в матче на Кубке Лэйвера — 2024. Напомним, Тиафо победил со счётом 3:6, 6:4, [10:5].
Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2024, суббота. 14:25 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|5
|
|6
|10
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
— Ранее ты никогда не обыгрывал Даниила...
— Это было сумасшествие. После второго сета я чувствовал себя Роджером Федерером, честно говоря, — сказал Тиафо в интервью на корте после матча.
Благодаря своей победе Фрэнсис Тиафо вывел команду мира вперёд в противостоянии с командой Европы на Кубке Лэйвера, который проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В прошлые два года чемпионами турнира становились теннисисты сборной мира.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 сентября 2024
-
16:31
-
16:28
-
16:15
-
16:06
-
16:02
-
16:00
-
15:53
-
15:52
-
15:43
-
15:07
-
14:55
-
14:30
-
14:21
-
14:12
-
13:46
-
13:29
-
13:21
-
12:38
-
12:16
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:26
-
11:24
-
11:05
-
11:02
-
10:48
-
10:39
-
10:35
-
09:58
-
09:50
-
09:35
-
08:45
-
08:29