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«Чувствовал себя Федерером». Тиафо — о победе над Медведевым на Кубке Лэйвера

«Чувствовал себя Федерером». Тиафо — о победе над Медведевым на Кубке Лэйвера
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16-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо забавно прокомментировал победу над пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в матче на Кубке Лэйвера — 2024. Напомним, Тиафо победил со счётом 3:6, 6:4, [10:5].

Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2024, суббота. 14:25 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
3 		6 10
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

— Ранее ты никогда не обыгрывал Даниила...
— Это было сумасшествие. После второго сета я чувствовал себя Роджером Федерером, честно говоря, — сказал Тиафо в интервью на корте после матча.

Благодаря своей победе Фрэнсис Тиафо вывел команду мира вперёд в противостоянии с командой Европы на Кубке Лэйвера, который проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В прошлые два года чемпионами турнира становились теннисисты сборной мира.

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