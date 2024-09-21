«Чувствовал себя Федерером». Тиафо — о победе над Медведевым на Кубке Лэйвера

16-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо забавно прокомментировал победу над пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в матче на Кубке Лэйвера — 2024. Напомним, Тиафо победил со счётом 3:6, 6:4, [10:5].

— Ранее ты никогда не обыгрывал Даниила...

— Это было сумасшествие. После второго сета я чувствовал себя Роджером Федерером, честно говоря, — сказал Тиафо в интервью на корте после матча.

Благодаря своей победе Фрэнсис Тиафо вывел команду мира вперёд в противостоянии с командой Европы на Кубке Лэйвера, который проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В прошлые два года чемпионами турнира становились теннисисты сборной мира.