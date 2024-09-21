Роман Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал турнира в Чэнду

56-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин завершил выступление на турнире категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Во втором круге он проиграл китайцу Цзюнчэн Шану со счётом 7:5, 3:6, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 20 минут. Сафиуллин выполнил 12 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Шана семь эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В 2023 году Сафиуллин выходил в финал турнира в Чэнду, где проиграл немцу Александру Звереву.

В четвертьфинале соревнований Цзюнчэн Шан сыграет с Александром Бубликом из Казахстана.