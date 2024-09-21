Фрэнсис Тиафо впервые в карьере обыграл Даниила Медведева

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо впервые в карьере обыграл россиянина Даниила Медведева. Сегодня, 21 сентября, в рамках второго игрового дня выставочного турнира — Кубок Лэйвера — 2024 Тиафо оказался сильнее представителя России — 3:6. 6:4, 10:5.

На данный момент счёт личных встреч между теннисистами — 5-1 в пользу Медведева. Все победы россиянин одержал на харде, на официальных турнирах — в Вашингтоне-2019, Australian Open — 2020, US Open — 2020, Майами-2021 и Индиан-Уэллсе-2023.

Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В состав сборной Европы включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. В состав команды мира входят американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо, чилиец Алехандро Табило, австралиец Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло из Аргентины.