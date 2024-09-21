Фрэнсис Тиафо впервые в карьере обыграл Даниила Медведева

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо впервые в карьере обыграл россиянина Даниила Медведева. Сегодня, 21 сентября, в рамках второго игрового дня выставочного турнира — Кубок Лэйвера — 2024 Тиафо оказался сильнее представителя России — 3:6. 6:4, 10:5.
|1
|2
|3
|
|4
|5
|
|6
|10
На данный момент счёт личных встреч между теннисистами — 5-1 в пользу Медведева. Все победы россиянин одержал на харде, на официальных турнирах — в Вашингтоне-2019, Australian Open — 2020, US Open — 2020, Майами-2021 и Индиан-Уэллсе-2023.
Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В состав сборной Европы включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. В состав команды мира входят американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо, чилиец Алехандро Табило, австралиец Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло из Аргентины.
- 21 сентября 2024
-
17:48
-
17:48
-
17:34
-
17:27
-
16:31
-
16:28
-
16:15
-
16:06
-
16:02
-
16:00
-
15:53
-
15:52
-
15:43
-
15:07
-
14:55
-
14:30
-
14:21
-
14:12
-
13:46
-
13:29
-
13:21
-
12:38
-
12:16
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:26
-
11:24
-
11:05
-
11:02
-
10:48
-
10:39
-
10:35
-
09:58