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Стефанос Циципас отреагировал на забавный диалог сборной Европы, попавший в трансляцию

Стефанос Циципас отреагировал на забавный диалог сборной Европы, попавший в трансляцию
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12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас отреагировал на интересный диалог его сокомандников на Кубке Лэйвера — 2024.

«Роли поменялись.

Григор: Даже если ты ошибаешься, никто не заметит, если всё выглядит гладко.

Карлос: Просто каждый раз побеждай, это легко», — написал на своей странице в соцсетях Циципас, прикрепив отрывок из трансляции турнира, где Григор Димитров и Карлос Алькарас говорят ему эти слова.

Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой встречаются сборные мира и Европы. Циципас вместе с Алькарасом, Медведевым, Руудом, Димитровым, Зверевым представляет европейскую сборную.

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