Фото: Винус Уильямс перекрасилась в блонд

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира 44-летняя американская теннисистка Винус Уильямс перекрасилась в блонд. Соответствующие видео спортсменка выложила на своей странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Винус Уильямс

Фото: Личный архив Винус Уильямс

Напомним, в последний раз Винус выходила на корт в марте 2024 года. Она получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Майами (США). Американка со счётом 3:6, 3:6 проиграла 20-летней россиянке Диане Шнайдер. Несколько раз старшая сестра Уильямс делала паузу в карьере, но, в отличие от младшей сестры Серены, официально до сих пор её не завершала.