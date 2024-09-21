Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очевидный выбор». Кузнецова отреагировала на назначение Синнера послом Олимпиады-2026

«Очевидный выбор». Кузнецова отреагировала на назначение Синнера послом Олимпиады-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова считает, что первая ракетка мира Янник Синнер заслуженно объявлен послом зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане (Италия).

«Янник Синнер стал амбассадором зимних Олимпийских игр — 2026, которые пройдут в Италии. Вполне очевидный выбор — Янник сейчас один из самых известных итальянских спортсменов, к тому же до тенниса он профессионально занимался лыжным спортом», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Напомним, Синнер не играл на недавно прошедшей в Париже Олимпиаде-2024. Сообщалось, что итальянец не смог вылететь в столицу Франции из-за высокой температуры. Позднее у Янника диагностировали тонзиллит.

Материалы по теме
Янник Синнер объявлен послом зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android