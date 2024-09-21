«Очевидный выбор». Кузнецова отреагировала на назначение Синнера послом Олимпиады-2026

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова считает, что первая ракетка мира Янник Синнер заслуженно объявлен послом зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане (Италия).

«Янник Синнер стал амбассадором зимних Олимпийских игр — 2026, которые пройдут в Италии. Вполне очевидный выбор — Янник сейчас один из самых известных итальянских спортсменов, к тому же до тенниса он профессионально занимался лыжным спортом», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Напомним, Синнер не играл на недавно прошедшей в Париже Олимпиаде-2024. Сообщалось, что итальянец не смог вылететь в столицу Франции из-за высокой температуры. Позднее у Янника диагностировали тонзиллит.