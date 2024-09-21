124-я ракетка мира, обыгравший Хачанова на турнире в Ханчжоу, прокомментировал победу

Китайский теннисист Бу Юньчаокэтэ (124-й номер рейтинга) сенсационно обыграл 23-ю ракетку мира россиянина Карена Хачанова во втором круге турнира категории АТР-250 в Ханчжоу (Китай) со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 6:3.

«Я чувствую себя по-настоящему комфортно. Все мои друзья и близкие мне люди, мой тренер и остальные члены команды были здесь, чтобы поддержать меня в таком сложном матче. Так что, конечно, чувствую себя по-настоящему счастливым. Мне здесь нравится. Я знаю поверхность, турнир, всё здесь мне знакомо. Мне нравится это ощущение причастности к такому турниру», — приводит слова Юньчаокэтэ официальный сайт ATP.