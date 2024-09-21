Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился впечатлениями от выступления в Кубке Лэйвера — 2024.

«Было очень приятно, когда я пришёл к концу тренировки и Федерер пожелал мне удачи. Очевидно, я взволнован и рад, что принимаю участие в Кубке Лэйвера — 2024, и вы видите это. Честно говоря, это отличный момент для меня. Надеюсь, выходные будут такими же прекрасными», — приводит слова Алькараса AS.

Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В состав сборной Европы включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции.