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Карлос Алькарас поделился впечатлениями от выступления в Кубке Лэйвера — 2024

Карлос Алькарас поделился впечатлениями от выступления в Кубке Лэйвера — 2024
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Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился впечатлениями от выступления в Кубке Лэйвера — 2024.

Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2024, суббота. 16:25 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Было очень приятно, когда я пришёл к концу тренировки и Федерер пожелал мне удачи. Очевидно, я взволнован и рад, что принимаю участие в Кубке Лэйвера — 2024, и вы видите это. Честно говоря, это отличный момент для меня. Надеюсь, выходные будут такими же прекрасными», — приводит слова Алькараса AS.

Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В состав сборной Европы включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции.

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