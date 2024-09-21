Карлос Алькарас поделился впечатлениями от выступления в Кубке Лэйвера — 2024
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Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился впечатлениями от выступления в Кубке Лэйвера — 2024.
Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2024, суббота. 16:25 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
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Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Было очень приятно, когда я пришёл к концу тренировки и Федерер пожелал мне удачи. Очевидно, я взволнован и рад, что принимаю участие в Кубке Лэйвера — 2024, и вы видите это. Честно говоря, это отличный момент для меня. Надеюсь, выходные будут такими же прекрасными», — приводит слова Алькараса AS.
Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В состав сборной Европы включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции.
Комментарии
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