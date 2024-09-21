Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роджер Федерер: с новыми технологиями ракеток можно решить все проблемы с техникой

Роджер Федерер: с новыми технологиями ракеток можно решить все проблемы с техникой
Аудио-версия:
Комментарии

Экс первая ракетка мира, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер высказался о прогрессе мирового тенниса.

«Те, кто хорошо двигается, и являются лучшими. Те, кто лучше всего готов ментально, сильнее всего физически, и те, кто быстрее всех. Теперь от техники зависит меньше. С новыми технологиями ракеток и струн можно решить эти проблемы. Если сильно бьёшь и хорошо держишь мяч, то в теннисе возможно всё, если честно», — приводит слова Федерера Eurosport.

Напомним, Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч швейцарец провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Материалы по теме
«Лучшие игроки победят». Федерер предсказал успех команды Медведева на Кубке Лэйвера
«Лучшие игроки победят». Федерер предсказал успех команды Медведева на Кубке Лэйвера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android