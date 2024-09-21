Роджер Федерер: с новыми технологиями ракеток можно решить все проблемы с техникой

Экс первая ракетка мира, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер высказался о прогрессе мирового тенниса.

«Те, кто хорошо двигается, и являются лучшими. Те, кто лучше всего готов ментально, сильнее всего физически, и те, кто быстрее всех. Теперь от техники зависит меньше. С новыми технологиями ракеток и струн можно решить эти проблемы. Если сильно бьёшь и хорошо держишь мяч, то в теннисе возможно всё, если честно», — приводит слова Федерера Eurosport.

Напомним, Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч швейцарец провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.