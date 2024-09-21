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«Ты лучший игрок в мире». Сокомандник обратился к Алькарасу во время матча Кубка Лэйвера

Итальянский теннисист, победитель одного юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде Флавио Коболли, являющийся запасным в сборной Европы на Кубке Лэйвера — 2024, мило подбадривал испанского теннисиста Карлоса Алькараса во время его матча с американцем Беном Шелтоном.

«Ты лучший игрок в мире», — попало в трансляцию соревнований обращение Коболли к испанцу.

Встреча между Алькарасом и Шелтоном завершилась со счётом 6:4, 6:4. Испанец сравнял счёт между сборными Европы и мира — 4:4.

Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В состав сборной Европы включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции.