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«Ты лучший игрок в мире». Сокомандник обратился к Алькарасу во время матча Кубка Лэйвера

«Ты лучший игрок в мире». Сокомандник обратился к Алькарасу во время матча Кубка Лэйвера
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Итальянский теннисист, победитель одного юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде Флавио Коболли, являющийся запасным в сборной Европы на Кубке Лэйвера — 2024, мило подбадривал испанского теннисиста Карлоса Алькараса во время его матча с американцем Беном Шелтоном.

«Ты лучший игрок в мире», — попало в трансляцию соревнований обращение Коболли к испанцу.

Встреча между Алькарасом и Шелтоном завершилась со счётом 6:4, 6:4. Испанец сравнял счёт между сборными Европы и мира — 4:4.

Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2024, суббота. 16:25 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В состав сборной Европы включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции.

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