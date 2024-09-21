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Фрэнсис Тиафо: знаю, что играл бы в теннис, даже если бы за это не платили

Фрэнсис Тиафо: знаю, что играл бы в теннис, даже если бы за это не платили
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16-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо высказался о своей любви к теннису.

«Забавно наблюдать, как все остальные чувствуют себя некомфортно. Я же просто расслабляюсь и наслаждаюсь игрой. На мой взгляд, самое главное – получать удовольствие от качественного тенниса. Это круто. Очень здорово иметь партнёров по команде. Рядом лучшие игроки мира, у них свой взгляд на игру, и это тоже очень классно.

У меня отличный тренер, команда, поэтому я всегда радостный. Знаю, что играл бы в теннис, даже если бы за это не платили. Мне просто это нравится. Нравится, когда люди ценят то, что я делаю. В данный момент испытываю огромную благодарность к игре и очень уважаю теннис», — приводит слова Тиафо Tennis Majors.

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