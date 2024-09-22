Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер выложили совместное фото с Октоберфеста

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович и её супруг чемпион мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастиан Швайнштайгер выложили совместную фотографию, посвящённую Октоберфесту — фестивалю, который начался сегодня, 21 сентября.

«O’zapft is!» — подписал публикацию Швайнштайгер, что в переводе с баварского означает «Откупорено!»

Фото: Личный архив Швайнштайгера

Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за Швайнштайгера. В октябре 2019 года Бастиан тоже объявил о завершении карьеры. У пары трое детей — два сына, Леон и Лука, а также ребёнок, который родился в мае 2023 года, его пол пока не разглашают.