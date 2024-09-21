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Даниил Медведев предложил футболистам «Баварии» выполнить челлендж с теннисными мячами

Даниил Медведев предложил футболистам «Баварии» выполнить челлендж с теннисными мячами
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев придумал интересный челлендж для футболистов мюнхенской «Баварии». Он предложил форварду мюнхенской «Баварии» Гарри Кейну и атакующему полузащитнику Томасу Мюллеру забить с пенальти теннисным мячом. Соответствующее видео появилось в официальном аккаунте немецкого клуба.

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Отметим, что Томас Мюллер сумел забить гол теннисным мячом.

В эти дни Даниил Медведев в составе сборной Европы участвует в Кубке Лэйвера — 2024, который проходит в Берлине (Германия). Ранее у него была возможность принести команде два очка, но он проиграл американцу Фрэнсису Тиафо из сборной мира.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков после четырёх матчей. Сегодня, 21 сентября, она обыграла «Вердер» со счётом 5:0.

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