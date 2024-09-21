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Тейлор Фриц одержал победу над Александром Зверевым в матче Кубка Лэйвера — 2024

Тейлор Фриц одержал победу над Александром Зверевым в матче Кубка Лэйвера — 2024
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Американский теннисист Тейлор Фриц, выступающий за сборную мира, обыграл представителя Германии Александра Зверева в матче Кубка Лэйвера — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5. Американец вывел вперёд сборную мира в противостоянии со сборной Европы — 6:4.

Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2024, суббота. 20:25 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Встреча Фрица со Зверевым продлилась 1 час 57 минут. В её рамках Фриц восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Зверева три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В состав сборной Европы включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. В состав команды мира входят американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо, чилиец Алехандро Табило, австралиец Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло из Аргентины.

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