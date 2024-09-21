Тейлор Фриц одержал победу над Александром Зверевым в матче Кубка Лэйвера — 2024

Американский теннисист Тейлор Фриц, выступающий за сборную мира, обыграл представителя Германии Александра Зверева в матче Кубка Лэйвера — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5. Американец вывел вперёд сборную мира в противостоянии со сборной Европы — 6:4.

Встреча Фрица со Зверевым продлилась 1 час 57 минут. В её рамках Фриц восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Зверева три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В состав сборной Европы включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. В состав команды мира входят американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо, чилиец Алехандро Табило, австралиец Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло из Аргентины.