Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он очень непредсказуемый игрок». Алькарас — о победе над Беном Шелтоном

«Он очень непредсказуемый игрок». Алькарас — о победе над Беном Шелтоном
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями после победы над Беном Шелтоном в матче Кубка Лэйвера — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2024, суббота. 16:25 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Это был действительно тяжёлый матч, очень напряжённый для нас обоих. Рад, что добился успеха, потому что в этом турнире очень высокий уровень сопротивления. У него потрясающий удар, и он очень непредсказуемый игрок», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В состав сборной Европы включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. В состав команды мира входят американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо, чилиец Алехандро Табило, австралиец Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло из Аргентины.

Материалы по теме
Карлос Алькарас обыграл Бена Шелтона в матче Кубка Лэйвера — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android