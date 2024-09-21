«Он очень непредсказуемый игрок». Алькарас — о победе над Беном Шелтоном

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями после победы над Беном Шелтоном в матче Кубка Лэйвера — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

«Это был действительно тяжёлый матч, очень напряжённый для нас обоих. Рад, что добился успеха, потому что в этом турнире очень высокий уровень сопротивления. У него потрясающий удар, и он очень непредсказуемый игрок», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В состав сборной Европы включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. В состав команды мира входят американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо, чилиец Алехандро Табило, австралиец Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло из Аргентины.