«Он очень непредсказуемый игрок». Алькарас — о победе над Беном Шелтоном

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями после победы над Беном Шелтоном в матче Кубка Лэйвера — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
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«Это был действительно тяжёлый матч, очень напряжённый для нас обоих. Рад, что добился успеха, потому что в этом турнире очень высокий уровень сопротивления. У него потрясающий удар, и он очень непредсказуемый игрок», — приводит слова Алькараса Punto de Break.
Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В состав сборной Европы включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. В состав команды мира входят американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо, чилиец Алехандро Табило, австралиец Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло из Аргентины.
- 21 сентября 2024
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