Шелтон и Табило увеличили отрыв от сборной Европы, победив Рууда и Циципаса в парном матче

Американский теннисист Бен Шелтон и чилиец Алехандро Табило, выступающие за сборную мира, обыграли представителя Норвегии Каспера Рууда и грека Стефаноса Циципаса в матче Кубка Лэйвера — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Шелтон и Табило позволили сборной мира увеличить отрыв от сборной Европы — 8:4.

Парный матч продлился всего 1 час 9 минут. В его рамках Рууд/Циципас один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Табило/Шелтон два эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнт из 12 (33%).

Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).