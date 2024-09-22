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Шелтон и Табило увеличили отрыв от сборной Европы, победив Рууда и Циципаса в парном матче

Шелтон и Табило увеличили отрыв от сборной Европы, победив Рууда и Циципаса в парном матче
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Американский теннисист Бен Шелтон и чилиец Алехандро Табило, выступающие за сборную мира, обыграли представителя Норвегии Каспера Рууда и грека Стефаноса Циципаса в матче Кубка Лэйвера — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2024, суббота. 22:50 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
К. Рууд С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
Б. Шелтон А. Табило

Шелтон и Табило позволили сборной мира увеличить отрыв от сборной Европы — 8:4.

Парный матч продлился всего 1 час 9 минут. В его рамках Рууд/Циципас один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Табило/Шелтон два эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнт из 12 (33%).

Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).

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